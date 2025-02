Grande attesa per lo spettacolo “Mamma, ho perso l’Aureli” che vedrà protagonista la brillante imitatrice Emanuela Aureli, domenica 23 febbraio, alle ore 18.30, al cine-teatro Olimpia di Campobello di Mazara.

La brillante imitatrice accompagnata dal chitarrista Giandomenico Anellino, si esibirà in un one woman show in cui si diverte a mettere in scena i personaggi con cui negli anni si è fatta amare dal grande pubblico.

L’artista racconta i suoi inizi, la gioia di essere diventata mamma attraverso storie che entusiasmano il pubblico e lo divertono. Un sano divertimento, cambi di voci e di espressioni mimiche grazie alle quali Emanuela riesce velocemente a impersonare i suoi

personaggi con grande capacità espressiva.

Lo show fa parte della rassegna “Il bello di Sicilia 2” patrocinata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione, e promossa dalla Quintosol production con la direzione artistica di Piero Di Stefano e Giacomo Maltese.

Biglietti ancora disponibili presso il punto telefonia Soleluna, in via Garibaldi, a Campobello di Mazara (cell. 338 9837558 ) oppure al botteghino del teatro.

Biglietti on-line sul sito Ticket.it.

AUTORE. Patrizia Vivona