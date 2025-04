Salvatore Quinci è stato eletto presidente del Libero Consorzio provinciale di Trapani e con lui 4 consiglieri che siederanno tra gli scranni del palazzo della Provincia. A scrutinio completato sono risultati eletti Ernesto Raccagna (7157 voti ponderati), Francesco Foggia (4824), Laura Barone (3828) e Giovanni Iacono (3094). Il dato politico è quello che Quinci dovrà amministrare senza maggioranza. Il centro destra, infatti, ha conquistato gli altri 8 seggi disponibili. In Fratelli d’Italia sono risultati eletti Maurizio Miceli (5625) e Giuseppa Corbo (5156). Nella Democrazia Cristiana eletti Bartolomeo Alagna (4223) e Alessia Rizzo (3188). In Forza Italia eletti Vincenzo Sturiano (6635) e Vito Milazzo (6100); tra le file della Lega sono risultati eletti Saverio Messana (4228) e Alberto Mazzeo (3626).

Bisogna, comunque, leggere il dato politico che è venuto fuori da questa elezione. In termini di grandi elettori, per Lentini hanno votano 183 consiglieri mentre per Quinci 170. In consiglio provinciale la lista Quinci, in termini sempre di grandi elettori, ne conta 107 mentre il centrodestra 248. Al netto della ponderazione, il centrodestra ha espresso il 69,8% dei grandi elettori ma solamente il 51,8 % si è espresso per Lentini. Questo significa che il 18% del centrodestra ha fatto votare Quinci, tradendo Lentini.

AUTORE. Redazione