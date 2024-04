In vista delle elezioni Europee ed Amministrative previste nei giorni 8 e 9 giugno 2024, tutti coloro che non fossero in possesso della tessera Elettorale sono invitati a ritirarla presso l’ufficio Elettorale del Comune di Castelvetrano sito in Piazzale G. Cascino – Palazzo Informagiovani dal lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

AUTORE. Redazione