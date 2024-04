Si chiama “Electric Vive” il nuovo EP di Riccardo Corso, in distribuzione sugli store e sulle piattaforme digitali. L’EP è prodotto da Corso (mazarese d’adozione) e dal castelvetranese Rudy Pusateri ed è stato pubblicato da Geko Zingar con edizioni “Zingar Music” e “Geko Muzic”. Nel corso della sua carriera Riccardo Corso ha lavorato come turnista, sia live che in studio, oltre che come produttore musicale. Dopo tante collaborazioni, ora il suo primo EP. “Electric Vibe racchiude una parte del mio fare musica, quella inerente il mio strumento, che è la chitarra – racconta Riccardo a CastelvetranoSelinunte.it – ed è solo la tappa attuale del mio percorso musicale che ha visto collaborazioni live, in studio, sonorizzazioni, partecipazioni a colonne sonore e qualche trasmissione televisiva”.

Nato a Milano nel 1972, Corso è cresciuto a Mazara del Vallo ma oggi vive a Roma. “Oggi ho 51 anni di cui circa 40 vissuti intensamente nella musica – racconta Corso – mi sono innamorato da piccolissimo della musica e all’età di 8 anni ho cominciato a studiare da autodidatta. Da sempre adoro comporre e, fin dagli esordi, ho sempre manifestato una prolifica creatività musicale che, evolvendosi, mi ha spinto a registrare una moltitudine di idee ed a collaborare poi con numerosi artisti della scena italiana come arrangiatore, collaboratore artistico e turnista, oltre che compositore, prestandomi anche alla creazione di musiche per colonne sonore e docufilms”.

Tra le sue collaborazioni quelle con Paola Turci, Fabio Concato e Simone Cristicchi, quest’ultimo con cui collabora dal 2007 e che gli ha regalato la gioia e il piacere di suonare sul palco dell’Ariston nel Sanremo 2013. Questo nuovo EP è in co-produzione con Rudy Pusateri: “Lui è il classico fratello da genitori diversi, siamo legati da un profondo legame di amicizia e questo EP non sarebbe stato lo stesso senza la sua grande professionalità. Rudy è un grandissimo musicista, oltre che sound designer”, dice Riccardo Corso. Sono cinque i brani contenuti nell’EP: “Rise Up” (con Virgil Donati e Jimmy Johnson), “The Moon” (con Paolo Fabbrocino e Francesco Luzzio), “Not For Me” (con Francesco Isola e Marco Siniscalco), “Oriental” (con Francesco Isola e Alex Lofoco) e “Song For Mino (Nothing Really Ends)” (con Valter Sacripanti e Andrea Rosatelli).

AUTORE. Giacomo Moceri