Rafforzare la sinergia istituzionale, così da coniugare la salvaguardia dell’ecosistema costiero con la promozione di interventi finalizzati alla protezione e alla valorizzazione del sistema dunale. Con questi auspici si è svolto il primo incontro tra il comandante della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, Stefano Luciani e il neo sindaco di Campobello di Mazara Daniele Mangiaracina. Campobello ha due frazioni balneari, Tre Fontane e Torretta Granitola, sul cui territorio opera la Guardia Costiera di Mazara. Durante l’incontro si è parlato della necessaria tutela dei siti di nidificazione della tartaruga marina caretta-caretta e dell’attività di informazione, vigilanza e controllo rivolte a diportisti e bagnanti in merito all’ordinanza che ogni anno il comandante della Capitaneria di porto emana sia per gli stabilimenti balneari che per l’attività in spiaggia e a mare.