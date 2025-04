Come mai certe canzoni ti rimangono in testa

A tutti è capitato almeno una volta nella vita di ritrovarsi a canticchiare una canzone o un ritornello che rimane in testa per ore, a volte per giorni. Questo fenomeno è molto comune tanto che esiste anche un termine inglese per riferirsi ad esso: “earworms”. Gli earworms sono così comuni che sono stati studiati in modo approfondito per cercare di comprenderne il funzionamento e le cause.

Non solo si tratta di un fenomeno interessante dal punto di vista scientifico, ma può anche essere molto utile per musicisti e cantanti che vogliono scrivere canzoni di successo. Scopriamo insieme cosa dicono le ricerche scientifiche più recenti che si sono interessate a questo funzionamento.

INMI, Involuntary Musical Imagery

Gli earworms hanno anche un nome scientifico: INMI, Involuntary musical imagery, ovvero le immagini musicali involontarie. Alcuni studi hanno trovato che frammenti di canzoni o melodie rimangono in testa a più del 90% delle persone ogni settimana. Ad alcuni capita invece di viverli quotidianamente. Come suggerisce anche il nome questo fenomeno è spesso del tutto involontario e quindi non è controllato in modo consapevole. Proprio per questo tende anche ad essere anche fastidioso perché sfugge al nostro controllo.

I frammenti di musica sono di solito brevi, cioè durano al massimo 30 secondi e si ripetono in maniera ciclica più volte durante il giorno. Non sembra esserci una regola precisa sul loro emergere, poiché a volte sono innescati da un fattore esterno ma a volte possono anche essere spontanei.

Cosa fa il nostro cervello

Secondo gli studi effettuati molte parti del nostro cervello entrano in gioco quando sperimentiamo gli earworms. Vediamole nel dettaglio:

Lobo temporale. Il lobo temporale è chiamato anche corteccia uditiva e infatti è quella parte legata al senso dell’udito. Il lobo temporale elabora i suoni e viene riattivato tutte le volte che canticchiamo una melodia o ricordiamo dei suoni precisi.

Associato alla memoria a lungo termine è la zona del cervello che viene attivata quando si ricordano cose del passato e nella quale vengono registrate informazioni importanti, spesso associate ad emozioni forti.

Corteccia prefrontale. La zona che regola i pensieri ripetitivi e le immagini involontarie. Se non riusciamo a fermare gli earworms è perché il nostro controllo cognitivo non riesce a fermare questi funzionamenti involontari.

Gangli della base. Questa parte cerebrale è incaricata di controllare quei comportamenti ripetitivi e automatici che facciamo in modo abitudinario. è molto legata ai suoni e ai ritmi e si attiva quando si ripete mentalmente un testo oppure una canzone.

Le caratteristiche degli earworms

Non è possibile stabilire esattamente quali caratteristiche deve avere una canzone per diventare una INMI. CI sono però dei tratti comuni e importanti che aumentano le probabilità che un pezzo di musica ci rimanga impresso nella mente.

Ripetitività e semplicità. Il primo aspetto è quello della semplicità e della ripetitività della musica, perché queste possono essere elaborate più facilmente dal cervello che tende a ricordare meglio. Ritmo. Il ritmo è fondamentale e come abbiamo visto attiva i gangli. Questo fenomeno ha radici molto antiche ed è associato soprattutto a suoni come quello dei tamburi e della batteria. Sorprese. Una piccola dose di imprevedibilità che rompe un pattern prevedibile è un’altra caratteristica che sembra attivare il funzionamento della memoria ripetitiva. L’imprevedibilità e la sorpresa attivano la corteccia prefrontale rendendo l’esperienza più coinvolgente. Parole semplici e ripetute. Infine il nostro cervello mette molta importanza sulle parole e quindi delle frasi semplici e molto ripetute hanno più probabilità di catturare la nostra attenzione e rimanere impresse nel cervello.

Il ruolo dell emozioni

Il nostro cervello poi è molto sensibile alle emozioni che proviamo durante le esperienze che registra. La spiegazione scientifica di questo funzionamento è che le emozioni sono associate a dei livelli di ormoni e di sostanze chimiche diverse nel sangue, e questi comunicano in modo diretto con i nostri neuroni. Zone diverse del cervello si attivano in base alle emozioni che proviamo e di solito emozioni forti sono collegate ad attività cerebrali molto potenti oppure molto concentrate in zone particolari. Dunque quando ascoltiamo musica e proviamo delle emozioni le connessioni con il cervello sono molto potenti.

Come liberarsi da un earworm

Anche se non c’è un metodo che funziona per tutti abbiamo alcuni consigli e trucchi da provare se vuoi cercare di dimenticare quel tormentone che hai sempre in testa. Potresti provare ad ascoltare la canzone intera: forse il tuo cervello elaborerà il tutto e non rimarrà ancorato su quel ritornello o quel pezzo di cui non riesci a liberarti. Oppure puoi provare a masticare una gomma: a volte masticando dimenticherai quella canzone. Infine potresti provare ad ascoltare altra musica in modo che il tuo cervello sia impegnato a memorizzare altre esperienze uditive.

AUTORE. Claudia Bianco