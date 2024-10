È venuto a mancare all’età di 90 anni Salvatore Graziano, noto imprenditore di Castelvetrano. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la comunità locale, dove era conosciuto non solo per il suo contributo imprenditoriale, ma anche per il suo impegno e la dedizione dimostrata negli anni. Il funerali saranno celebrati domani, mercoledì 2 ottobre, alle ore 16.30, presso la Chiesa dell’Annunziata (Badia) a Castelvetrano, dove amici, familiari e concittadini potranno dare l’ultimo saluto a un uomo che ha segnato un’epoca con il suo operato e il suo spirito imprenditoriale. La figura di Salvatore Graziano resterà impressa nella memoria di chi ha avuto l’onore di conoscerlo, come esempio di resilienza e passione per il lavoro, caratteristiche che hanno reso il suo nome sinonimo di eccellenza a Castelvetrano.

