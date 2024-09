Si è spento all’età di 77 anni l’imprenditore Vito Cudia, fondatore del Gruppo Gesan di Campobello di Mazara. Da alcune settimane era ricoverato in Rianimazione, stamattina il decesso. L’azienda, guidata oggi dai figli Mauro e Sonia, è una delle più accreditate realtà manifatturiere internazionali di reagenti di chimica clinica. Le produzioni Gesan da oltre 30 anni fornisco laboratori e ospedali in oltre 60 paesi del mondo (Europa, Asia, Medio Oriente, Africa, America Latina). A fondarla nel 1989 è stata proprio il signor Vito Cudia che, passo dopo passo, è riuscito a costruire solide basi per la crescita di quella che oggi è la Gesan. L’impegno del figlio Mauro per l’internazionalizzazione ha dato risultati negli anni e sta continuando a portare il marchio Gesan nel mondo.

“La scomparsa di Vito Cudia lascia un immenso vuoto, esempio di professionalità, serietà, impegno e dedizione. Un mentore per ogni persona che ha avuto il privilegio di camminare al suo fianco”, hanno scritto sui social dell’azienda proprietà e dipendenti. La celebrazione delle esequie è fissata per le ore 15 nella parrocchia San Giovanni Battista a Campobello di Mazara. La camera ardente è stata allestita presso l’ospedale di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione