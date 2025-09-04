E’morto lo stilista Giorgio Armani. Aveva 91 anni. Lo ha annunciato il gruppo Armani. ‘Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore: Giorgio Armani. Il Signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all’azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire”, si legge nel comunicato firmato ‘I dipendenti e la sua famiglia’. Tra il 2005 ed il 2008 il noto stilista ha partecipato ad alcuni eventi tra Castelvetrano e Mazara del Vallo. Nel 2007 è stato ospite presso Villa Paola a Marinella di Selinunte per una suggestiva festa organizzata da Giovanni Filardo, Peppe Venezia e Giuseppe Galfano. La sua richiesta era semplice, al suo tavolo non doveva mancare la torta con granita di limone. Re Giorgio, come viene chiamato nel mondo della moda internazionale, rimase affascinato dalle bellezze della costa selinuntina.