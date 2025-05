La tempesta Ines è arrivata puntuale come da previsioni. Le piogge delle ultime ore hanno trasformato le strade in fiumi creando notevoli disaggi alla cittadinanza. In tutta l’Isola era stato diramato un allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico. Valutata allerta gialla invece in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e gran parte dell’Emilia-Romagna.

In provincia di Agrigento, come testimoniato dal video, si è registrato un downburst, un fenomeno meteorologico caratterizzato da una forte corrente discendente di aria che impatta il suolo e si espande in tutte le direzioni. Si tratta di una “raffica discendente”, simile ad una tromba d’aria, ma più ampia e lineare.

Nel fine settimana le schiarite saranno più diffuse, ma ci sarà la possibilità di alcuni episodi di instabilità sabato 17 in Calabria e localmente anche nelle aree montuose, domenica 18 al Nord-Est e zone interne del Centro. La prossima settimana potrebbe ancora riservare condizioni di variabilità, ma con temperature in deciso rialzo, specie al Centro-Sud.

AUTORE. Redazione