Il 25 e 26 luglio il centro commerciale “Belicittà” di contrada Strasatto a Castelvetrano ospiterà una manifestazione dedicata agli scacchi per avvicinare grandi e piccoli a uno dei giochi più antichi e affascinanti del mondo. L’evento, a ingresso libero, proporrà attività didattiche, momenti di animazione, partite dimostrative e un torneo rapid. La giornata di sabato 25 luglio sarà dedicata alla promozione del gioco con “La magica storia degli scacchi”, brevi lezioni gratuite per principianti, partite sulla scacchiera gigante e una simultanea con dei giovani campioni, aperta a un massimo di dieci partecipanti. Per tutta la giornata saranno inoltre disponibili scacchiere libere e una scacchiera gigante, consentendo a chiunque di mettersi alla prova. Domenica 26 luglio sarà, invece, protagonista il torneo dimostrativo Rapid 12’+3, articolato in sette turni di gioco e riservato ai giocatori iscritti. Il torneo metterà in palio un montepremi complessivo di 105 euro in buoni spesa, con premiazione finale nel tardo pomeriggio.