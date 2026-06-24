Due persone sono state arrestate (posti ai domiciliari) perchè accusati di violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, aggravate dall’essere state commesse in luogo pubblico e da più persone riunite. A eseguire l’arresto è stata la Guardia di Finanza. I fatti per i quali è stato contestato il reato in flagranza risalgono a domenica scorsa quando a Capo Zafferano (Palermo) una motovedetta della Guardia di Finanza è intervenuta dopo le segnalazioni giunta al 117 che indicavano un acquascooter intento a manovre pericolose ad alta velocità, con due persone a bordo prive di casco. All’atto dell’intervento, il conducente dell’acquascooter, anziché ottemperare all’alt intimato dai militari, si è diretto verso un natante presente in zona.

Al controllo hanno tutti palesato un atteggiamento di insofferenza opponendo una ferma resistenza alle operazioni di polizia. La situazione è ulteriormente peggiorata quando i presenti sull’unità da diporto e il conducente dell’acquascooter hanno iniziato a rivolgere minacce all’equipaggio della Guardia di Finanza tentando ripetutamente anche di salire a bordo della motovedetta. In seguito agli accertamenti alcolemici da parte delle fiamme gialle è stato accertato che i due soggetti avevano valori superiori ai limiti di legge; uno dei due soggetti è stato, inoltre, segnalato alla Autorità Giudiziaria anche per ubriachezza manifesta in luogo pubblico.