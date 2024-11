Il consumo delle droghe tra i giovani è sempre più in aumento e ora si fanno i conti anche con le droghe sintetiche. Solo nel 2022 ben 41 nuove sostanze stupefacenti, di diverso tipo, sono state immesse sul mercato e segnalate dal sistema di allarme rapido dell’Unione Europea, che significa tre nuove ogni mese. Fra queste 41 nuove sostanze vi sono 24 nuovi cannabinoidi (per lo più sintetici) e 74 nuovi oppioidi. È un campo che preoccupa, e tanto peraltro, ecco perché se ne deve parlare soprattutto per conoscere gli effetti che producono. Domani (giovedì 21 novembre) nell’aula magna del Liceo Classico di Castelvetrano la Fildis ha organizzato un dibattito sul tema “Stop all’uso delle droghe e sostanze stupefacenti”. Un incontro che, al di là dei numeri, servirà per informare gli studenti non soltanto delle conseguenze fisiche che ne derivano dall’uso delle droghe ma anche gli aspetti legali, ossia quando l’uso diventa reato. Tra gli interventi quelli di Giulia Martinelli, dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castelvetrano, Graziella Zizzo, psicoterapeuta, Giovannella Falco, assistente sociale del Comune di Campobello di Mazara, Anna Alaimo. Modera Barbara Vivona, presidente Fildis Castelvetrano. All’incontro sarà anche presente il Nucleo cinofilo della Polizia di Stato.

AUTORE. Redazione