Stava per imbarcarsi sulla nave per Pantelleria con una borsa da lavoro ma, nel mezzo degli attrezzi, la Guardia di Finanza ha trovato 1,3 kg di hashish e 225 grammi di cocaina. Un uomo è stato arrestato al porto di Trapani proprio mentre in città si stava svolgendo la processione dei Misteri. I finanzieri si sono insospettiti del comportamento dell’uomo e così è scattato il controllo. Per la Guardia di finanza, considerate le modalità di trasporto e la rilevante quantità di sostanza stupefacente, la droga sarebbe stata destinata ad alimentare lo spaccio sull’isola di Pantelleria in prossimità delle festività pasquali. Tra lo stupefacente sequestrato era anche presente una rara e pregiata qualità di hashish, il “White Hash” (o hashish bianco), particolarmente in voga tra i giovani per le sue superiori caratteristiche estetiche e “qualitative”, dovute alla maggiore purezza e a una più elevata concentrazione di THC, uno dei più noti principi attivi della sostanza stupefacente. Immessa sul mercato la droga sequestrata avrebbe fruttato almeno 30 mila euro. La “White Hash” scoperta a Trapani è uno dei primi sequestri del genere in Italia fatto dalla Guardia di finanza.