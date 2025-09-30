Due fratelli di 48 e 52 anni denunciati per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e due giovani di Mazara, di 21 e 25 anni, fermati alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. E’ questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo. I due fratelli, al momento del controllo dei militari, detenevano tre piante di canapa indiana dell’altezza di 1.80 mt. Al termine dei controlli alla Prefettura di Trapani sono stati, invece, segnalati due soggetti fermati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.