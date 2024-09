I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo e della Compagnia di Intervento Operativo di Palermo hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un pregiudicato mazarese di 26 anni. Fermato dai militari durante un servizio di controllo del territorio, l’uomo risultava detenere a bordo del proprio veicolo perquisito oltre 30 gr. di cocaina in dosi, circa 20 grammi di crack e alcuni grammi di hashish e marijuana, oltre a 3900 euro in contanti. L’atteggiamento sospetto e insolitamente irrequieto dell’individuo al momento del controllo ha portato i Carabinieri a eseguire una perquisizione veicolare e personale che ha permesso di rinvenire lo stupefacente e i soldi. Al termine dell’udienza di convalida il 26enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

AUTORE. Redazione