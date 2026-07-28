Pola! è una narrazione musicale che sfida ogni confine geografico e stilistico, unendo radici profonde a una visione contemporanea. È un quartetto siciliano (nato due anni fa) che si getta senza paracadute in un sincretismo vibrante dove Blues e Rebetiko greco incontrano i ritmi creoli del Maloja, le sonorità del Mali e le tradizioni di Creta e dell’Epiro. La chitarra di Alessandro Venza tesse il fil rouge di questo viaggio, avvicinando il sax di Letizia Guastella, e la sezione ritmica di Manfredi Caputo (percussioni) e Giuseppe Bruno (batteria), per un unico flusso molto sofisticato, capace di fondere con decisione l’eredità afro-cubana, l’energia del rock e le contaminazioni della fusion. Tra psichedelia, ritmi incalzanti e scale modali ottomane, il live dei Pola! – in programma mercoledì 29 luglio alle 21 al Parco di Selinunte – è un’esperienza immersiva e travolgente: un invito alla danza e alla riscoperta di un Mediterraneo aperto, fluido e in costante evoluzione. Invito amato dal leggendario fisarmonicista René Lacaille, icona della musica de La Réunion, che ha collaborato di recente con il quartetto siciliano. Biglietti: 15/10 euro.



Le sonorità della fisarmonica, delle chitarre, del flauto traverso, della voce e delle percussioni si fondono in un dialogo continuo, capace di coinvolgere e sorprendere il pubblico: giovedì (30 luglio) alle 21 una Notte Brasiliana con protagonisti sei musicisti di grande esperienza: Pietro Adragna, fisarmonicista e concertista internazionale; Giuseppe Sinacori, chitarrista classico con carriera mondiale, Ermanno Nuzzo, chitarrista esperto nel repertorio brasiliano; Chiara Sernesi, flautista diplomata con lode e attiva anche in orchestra; José Rallo, voce con lunga carriera internazionale; Vincenzo Favara, percussionista e promotore del Brasilian Project e del Donnafugata Music & Wine: il loro è un viaggio sonoro che attraversa generi e atmosfere, dove la tradizione cameristica incontra suggestioni contemporanee e momenti di grande impatto espressivo. Bossa Nova, Samba e Choro, i pezzi di Jobim, Pixinguinha, De Moraes, João Gilberto, Chico Buarque: una vera Notte brasiliana difficile da dimenticare. Biglietti: 15/10 euro.

Gli spettacoli fanno parte del programma di Selinunte Estate curato dal Parco di Selinunte diretto da Felice Crescente e da CoopCulture che hanno bandito una open call a cui hanno risposto oltre cento artisti e compagnie: quasi 60 spettacoli, danza, talk, teatro e musica in spazi diversi del Parco archeologico e di Cave di Cusa.

PROSSIMI SPETTACOLI. Venerdì (31 luglio) alle 21 ritorna il teatro con una compagnia multidisciplinare che sviluppa processi creativi tra Europa e America Latina; e a Selinunte presenta “Il regno del disordine”, regia di Sonia Bongiovanni e Diego Grachot. Sabato (1 agosto) alle 21 l’universo poetico e visionario di Ilaria Bordenca e l’OpenSpace Theater, in “Canti, Cuntu e Focu della Sicilia Bella”, tra musica, teatro, danza ed arti circensi.

Biglietti al botteghino del Parco, info sulle pagine social del festival e sul sito www.coopculture.it dove sono disponibili anche tutte le schede degli spettacoli in rassegna.