Un riconoscimento speciale verrà assegnato al personale docente e Ata dell’istituto comprensivo “De Gasperi-De Vita” di Marsala, il cui plesso di contrada Terrenove-Bambina è stato distrutto il 9 ottobre scorso dal tornado di un mese addietro. L’idea è stata di Filippo Peralta, fondatore del “Premio 91025” (giunto alla XII edizione) e la consegna avverrà sabato 21 novembre al teatro comunale “Eliodoro Sollima” (inizio ore 21,30). «Il Premio vuole andare oltre il semplice riconoscimento istituzionale – spiega Filippo Peralta – per diventare un gesto concreto di vicinanza, gratitudine e solidarietà nei confronti di quanti, ogni giorno, dedicano il proprio impegno alla formazione delle nuove generazioni. Docenti e personale Ata rappresentano, infatti, un presidio fondamentale per la comunità scolastica e per il territorio, custodi di un servizio essenziale anche nei momenti più difficili».

Nell’ambito del “Premio 91025” torna la sezione speciale “Marsalesi nel mondo”, introdotta per la prima volta nell’edizione 2025. Un riconoscimento nato per celebrare quei cittadini marsalesi che, pur vivendo e lavorando lontano dalla propria terra, si sono distinti in ambito professionale, imprenditoriale, artistico e culturale, portando il nome di Marsala oltre i confini nazionali. A condurre la serata saranno Jana Cardinale e Ninny Bornice.