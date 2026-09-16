Il chirurgo Antonio Tavormina ha lasciato l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano e da oggi è dirigente medico presso l’Unità di Chirurgia generale dell’ospedale “Civico” di Partinico (il primario è il dottor Massimo Pellegrino). Tavormina, 53 anni, ha svolto la professione di medico al nosocomio castelvetranese per 22 anni, dapprima al pronto soccorso e poi in Chirurgia generale. Da 3 anni, dopo che l’Unità fu ridotta da complessa a semplice e il primario Aurelio Cangemi venne trasferito all’ospedale di Alcamo, il dottor Tavormina è diventato responsabile del reparto, incarico ricoperto sino a ieri. Attualmente presso la Chirurgia generale dell’ospedale di Castelvetrano il facente funzione di responsabile sarà il dottor Alessandro Trafficante, in attesa della nomina ufficiale da parte del Commissario dell’Asp Trapani di un nuovo medico come responsabile.