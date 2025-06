È andato in scena alla fiera Mediterranea del cavallo alla tenuta Ambelia di Militello Val di Catania lo spettacolo di teatro equestre “D’amore e di nebbia”, con la regia di Giuseppe Cimarosa. La prima volta che lo spettacolo debuttò fu 15 anni fa, ora alla fiera mediterranea del cavallo è stato rivisitato mettendo nel cast nomi d’eccezione. Un cast che ha visto protagonisti: Alex Giona, artista conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, vincitore di due clown d’oro al circo di Montecarlo, Amalia Gnecchi Ruscone con la monta all’amazzone. E poi ancora: Michael Mulè, Salvatore Murgo, Carmelo Lo Cicero, Debora Calì, Adriana Spallino, Loreto Scozzari, Giorgio Runza, Michelangelo Calì, Ciccio Vintaloro, Ciccio Di Martino, Biagio La Rosa, Mariele Chiara, Marianna Tomagra, Vincenzo Federico, Samuele D’Amico, Giulia Giona, Ludovica Spallino, Francesca Scirè, Pamela Pulvirenti, Benedetto Mancuso, Francesco Spallino, Angelo Fucarino, Antonio Latteri, Raffaele Caccamo, Antonino Manenti, Fernando Sanchez, Sofia Di Palermo.

«In questo spettacolo – spiega Cimarosa – la nobiltà e la memoria dei cavalli autoctoni siciliani, in particolare il cavallo siciliano e il leggendario Sanfratellano, diventano protagonisti vivi e vibranti di un racconto che affonda le radici nella storia e nell’anima della Sicilia. Non è solo teatro: è rito, è viaggio. Lo spettacolo celebra il rapporto profondo tra uomo, natura e animale, facendo del cavallo non un semplice “presenza scenica”, ma un portatore di memoria, forza e sacralità».

AUTORE. Redazione