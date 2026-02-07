A soli 33 anni una donna di Messina ha dato alla luce la sua undicesima figlia. La piccola sta bene, peso alla nascita 3.140 kg. La famiglia siciliana in netta controtendenza con i dati nazionali relativi alla denatalità e al numero medio di figli per famiglia (1,18 nel 2024 secondo i più recenti dati Istat), è avvenuto alle 19.23 di giovedì presso l’Unità operativa di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale Papardo di Messina diretta da Nello Caudullo. La madre, classe 1992, ha avuto undici figli in meno di diciassette anni, il primo parto risale infatti al primo giugno del 2009. Con l’arrivo della neonata la famiglia arriva a otto figli maschi e tre femmine.