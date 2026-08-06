Una donna di 43 anni è stata salvata da un equipaggio dell’82° Centro Search and Rescue di Trapani-Birgi all’interno della Riserva naturale dello Zingaro. La donna si era infortunata durante un’escursione e non riusciva più a camminare per fare ritorno al punto di partenza. A seguito della richiesta del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (S.A.S.S.) di Trapani, la sala operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) ha disposto il decollo immediato dell’equipaggio in servizio di prontezza SAR nazionale con elicottero HH-139B. L’elicottero è atterrato a Castellammare del Golfo per imbarcare un operatore del S.A.S.S. per poi dirigersi verso l’area di operazione. La donna è stata così recuperata e trasportata all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.