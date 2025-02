A Marsala, un giovane è stato posto in stato di fermo con l’accusa di omicidio. Si ipotizza che potrebbe essere stato lui a spingere la madre giù dal balcone della loro abitazione in via Guglielmo Orbedan, alla periferia della città. Inutili i soccorsi, la donna è deceduta.

Il giovane è stato ascoltato dagli investigatori, al termine delle quali è stato disposto il fermo. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

AUTORE. Redazione