Una donazione «generosa» in denaro è stata fatta dal Motoclub Motorday, presieduto da Danilo Franculli, al Nucleo Operativo Emergenze di Castelvetrano per potenziare il sistema di risposta alle emergenze dell’organizzazione. Il motoclub ha organizzato un tour siciliano che ha toccato, tra i siti d’interesse, anche il parco archeologico di Selinunte. Ed è proprio lì che il Nucleo operativo ha dato assistenza. «A nome di tutti i volontari desidero rivolgere un sincero ringraziamento al presidente Franculli – dice il presidente del NOE Giuseppe Rapallo – questa donazione ci permetterà di affrontare con maggiore efficacia le emergenze e di continuare a garantire un servizio tempestivo e qualificato alla cittadinanza. Ogni contributo rappresenta un valore aggiunto per il lavoro quotidiano svolto dai nostri volontari, impegnati a intervenire in situazioni di emergenza e protezione civile», ha concluso Rapallo.