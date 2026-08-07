Un gesto concreto che punta a rendere il mare sempre più accessibile a tutti. Al Monnalisa Beach di Tre Fontane è stata donata una speciale sedia da mare che consentirà alle persone con disabilità di raggiungere l’acqua e fare il bagno in sicurezza, vivendo pienamente una giornata in spiaggia. La donazione è stata effettuata da un imprenditore di Campobello di Mazara, che ha scelto di contribuire a un progetto di inclusione destinato a migliorare l’accoglienza all’interno dello stabilimento balneare di Tre Fontane.

L’iniziativa si inserisce nel percorso intrapreso dal Monnalisa Beach, da sempre attento ai temi dell’accessibilità e dell’inclusione. La sedia sarà infatti messa gratuitamente a disposizione degli utenti, confermando la volontà della struttura di eliminare, per quanto possibile, le barriere che possono limitare l’accesso al mare.

«Crediamo che il mare debba essere un luogo aperto a tutti», commentano i gestori del Monnalisa Beach. «Per questo motivo abbiamo scelto di offrire gratuitamente questo servizio, affinché nessuno debba rinunciare al piacere di una giornata in spiaggia per difficoltà legate alla mobilità». L’acquisto della sedia è stato possibile grazie alla sensibilità del benefattore, il cui gesto rappresenta un esempio di attenzione verso il territorio e verso chi, soprattutto durante il periodo estivo, desidera vivere il mare senza ostacoli. Con questa nuova dotazione, il Monnalisa Beach rafforza il proprio impegno nel promuovere un’idea di turismo sempre più inclusiva, nella convinzione che l’accessibilità non debba essere considerata un servizio aggiuntivo, ma un diritto da garantire a tutti.