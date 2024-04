Grazie al prezioso supporto dei volontari di Servizio Civile Universale il Centro sarà aperto, oltre che nelle consuete mattine dal lunedì al sabato, anche nelle seguenti domeniche 14 aprile, 28 aprile e 12 maggio, dalle 9.30 alle 13.00.

Un’occasione per scoprire in maniera interattiva e coinvolgente un luogo importante per la divulgazione di geologia e natura, per esplorare il vasto altopiano carsico dei gessi di Santa Ninfa e di Gibellina, per conoscere gli equilibri ambientali della riserva naturale Grotta di Santa Ninfa e del più vasto sito della Rete europea Natura 2000 nella Valle del Belice.

E’ anche un’ottima occasione per conoscere la storia e la bellezza del Castello di Rampinzeri, un’antica masseria risalente al ‘600 di proprietà del Comune di Santa Ninfa, in cui sono ubicati il Centro Esplora Ambiente e la sede della Riserva Naturale, affidata in gestione a Legambiente Sicilia.

Il Centro Esplora Ambiente della Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa” è uno spazio polifunzionale per la scoperta di un territorio ricco di natura, di storia e di cultura: un museo naturalistico coinvolgente ed interattivo, un centro visitatori, un centro di educazione ambientale per sperimentare concrete e magiche esperienze didattiche, un centro di documentazione per approfondire tematiche ambientali e naturalistiche. Inaugurato il 30 aprile 2016 dall’ente gestore della riserva Legambiente Sicilia e dal Comune di Santa Ninfa, è ubicato nel Castello di Rampinzeri, un antico baglio risalente al ‘600 ed immerso nella campagna trapanese.

AUTORE. Comunicato Stampa