Domenica 5 maggio 2024 alle ore 18 nel salone del Circolo della Gioventù di Castelvetrano sarà ufficialmente presentata all’elettorato l’Unione per Castelvetrano, il cartello di partiti (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Movimento per l’Autonomia, Prima l’Italia) e di liste civiche (Cittadini in democrazia, Castelvetrano civica, Castelvetrano rinasce) che, in una sintesi organica fra partiti tradizionali e strutturati nel territorio da una parte e movimenti che si ispirano ai valori di cittadinanza attiva dall’altra, hanno deciso di unire le proprie forze ed energie attorno all’avv. Giovanni Lentini, candidato che integra tutte le qualità necessarie per aspirare a porsi alla guida, in un momento particolarmente difficile per la nostra città, della pubblica amministrazione. Nel corso della serata saranno presenti i vertici provinciali dei partiti e i rappresentanti delle liste civiche, e saranno parimenti enunciate le linee guida di un programma che l’Unione vuole partecipato, essenziale e credibile.

AUTORE. Comunicato Stampa