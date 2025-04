Domani alle ore 9.00 nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano torna la tradizionale funzione dell’Aurora di Pasqua. Un rito antico di 365 anni, che pur nella sua unicità e nella sua forma rimasta invariata nel tempo, riesce ogni volta a regalare grandi emozioni al pubblico che ne prende parte. “Quell’emozione – scrive il sindaco Giovanni Lentini – che abbiamo vissuto da bambini, sulle spalle dei nostri padri, che a loro volta lo avevano visto con i loro padri e così via, tramandandoci un sentimento che attraversa le generazioni. Un grazie di cuore alla Confraternita di San Giuseppe e a tutti i volontari che, con dedizione e amore per le nostre radici, rendono possibile questo momento di profonda identità e fede per la nostra comunità”

AUTORE. Redazione