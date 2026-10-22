Quando qualcuno afferma di avere dei “dolori mestruali forti” bisogna essere consapevole che è vero, perché non sono tutti uguali. Per alcune donne i giorni delle mestruazioni rappresentano un disagio intenso ma gestibile, per altre diventano talmente invalidanti da impedire di alzarsi dal letto, andare al lavoro o anche solo camminare. Quando i dolori mestruali raggiungono questa intensità, la domanda che sorge naturale è: si tratta di una variante fisiologica estrema, o c’è qualcosa di più dietro?

Dolori mestruali forti: quando sono “normali”

La causa principale dei dolori mestruali è la produzione di prostaglandine, sostanze che stimolano le contrazioni uterine. Nella dismenorrea primaria la produzione eccessiva di queste sostanze genera crampi intensi, talvolta accompagnati da nausea, diarrea e mal di schiena.

Questa forma può essere molto dolorosa, ma ha alcune caratteristiche specifiche: compare con l’inizio del flusso, raggiunge il picco nelle prime 24-48 ore e tende ad attenuarsi con l’età o dopo una gravidanza. Risponde generalmente bene ai farmaci antinfiammatori che agiscono bloccando la sintesi delle prostaglandine. Ad esempio, in caso di dolori mestruali forti Buscofen può ridurne significativamente l’intensità se assunto ai primi sintomi.

Quando i dolori mestruali forti segnalano qualcosa di più

Esistono però segnali che distinguono i dolori mestruali forti fisiologici da quelli potenzialmente legati a una patologia. Una delle più invalidanti è l’endometriosi. Questa è la condizione più frequentemente associata a dolori mestruali fortissimi. Nell’endometriosi, tessuto simile all’endometrio si sviluppa al di fuori dell’utero, sulle ovaie, sulle tube, sul peritoneo, generando infiammazione cronica, aderenze e un dolore che spesso va ben oltre il periodo mestruale. I segnali caratteristici:

Dolore che inizia prima del flusso e persiste dopo la fine,

Dolore durante i rapporti sessuali (dispareunia),

Dolore durante l’evacuazione o la minzione nei giorni del ciclo,

Infertilità o difficoltà a concepire,

Dolore che peggiora progressivamente nel tempo, non risponde agli antinfiammatori comuni e non migliora con l’età.

Un’altra patologia che porta dolori mestruali forti è l’adenomiosi. In questa il tessuto endometriale cresce all’interno della parete muscolare uterina. Causa cicli abbondanti (menorragia), dolori intensi e un utero ingrandito. È più frequente nelle donne dopo i 30-40 anni.

Bisogna prestare attenziona anche ai fibromi uterini, masse benigne che, a seconda della posizione, possono interferire con le contrazioni uterine e intensificare i dolori mestruali.

Infine c’è la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS), che può associarsi a cicli irregolari e dolori mestruali, spesso in combinazione con altri sintomi ormonali.

I segnali da non ignorare

Indipendentemente dalla causa sospettata, è importante consultare un ginecologo quando:

I dolori mestruali forti non migliorano con i farmaci da banco,

Il dolore peggiora progressivamente di ciclo in ciclo,

Il dolore compare al di fuori del periodo mestruale,

Si accompagna a flussi molto abbondanti o a perdite intermestruali,

Interferisce con la vita lavorativa, sociale o le relazioni per più di un giorno al mese.

La diagnosi dell’endometriosi

Purtroppo, la diagnosi di endometriosi avviene in media con 7-10 anni di ritardo dall’esordio dei sintomi. Questo succede perché i dolori mestruali forti vengono spesso normalizzati – “è normale avere dolore” -, sia dalle donne stesse che, a volte, dal personale sanitario. L’endometriosi si diagnostica con l’ecografia pelvica o transvaginale e, nei casi più complessi, con la laparoscopia.

I dolori mestruali forti meritano attenzione, non normalizzazione. Sapere distinguere una dismenorrea primaria intensa, gestibile con i giusti antinfiammatori, da segnali che indicano una patologia sottostante è fondamentale per non rimandare una diagnosi importante. Se il dolore è insopportabile, progressivo o accompagnato da altri sintomi, parlarne con un ginecologo non è iperbolico: è necessario.