La vita di Giacomo Montepiano si è spenta oggi pomeriggio sul litorale di Triscina. Un malore lo ha colpito mentre si trovava al mare con la sua famiglia. Jaco, come gli amici lo hanno sempre chiamato, era un padre amorevole ed è proprio mentre cercava il sorriso di suo figlio che si è consumata la tragedia. Autista di mezzi pesanti, Montepiano era molto conosciuto in città. Il suo carattere esuberante non passava inosservato, il suo sorriso sarà difficile da dimenticare. La moglie Francesca e i suoi due figli di 10 anni e 6 anni erano tutta la sua vita, la scintilla che lo faceva alzare la mattina. Castelvetrano oggi è triste ma deve dimostrarsi forte e vicina verso la famiglia che sta vivendo un immenso dolore.

AUTORE. Redazione