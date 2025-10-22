I familiari e gli amici più cari sono ancora sotto shock per la tragica morte di Francesco Guzzo. Aveva compiuto 42 anni lo scorso mese di giugno. L’uomo ha avuto un malore mentre si trovava insieme al padre presso un centro di fisioterapia a Castelvetrano. E’ stato il personale medico del centro a chiamare i soccorsi e prestare primo soccorso a Guzzo. Nonostante le attività di rianimazione per il 42enne non c’è stato nulla da fare ed è arrivato senza vita al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” . Una persona che nella sua vita ha saputo volere bene e soprattutto farsi volere bene. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità di Castelvetrano. La celebrazione delle esequie è fissata per oggi, mercoledì 22 ottobre, alle 15,30 presso la Chiesa San Giovanni Battista a Castelvetrano