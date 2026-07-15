131 posizioni lavorative irregolari e contribuzione evasa e sanzioni per un importo complessivo di 435 mila euro. È questo il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza di Agrigento che ha portato a individuare un articolato meccanismo di evasione fiscale e contributiva in un noto istituto scolastico paritario ad Agrigento. L’intervento delle Fiamme gialle è avvenuto in collaborazione col Ministero dell’istruzione e del merito e con l’Inps. Nell’istituto scolastico finito nella lente di ingradimento si svolgevano corsi di scuola superiore di secondo grado. I contratti di collaborazione “a progetto” venivano stipulati dalla società cooperativa con tutti i docenti impegnati nell’attività di insegnamento delle materie curricolari.