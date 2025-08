Fuochi in spiaggia vietati per Ferragosto sulla spiaggia di Triscina e di Marinella di Selinunte. Il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini ha firmato l’ordinanza che vieta l’accensione di fuochi e falò sull’arenile. Il primo cittadino fa riferimento al fatto che, durante gli anni passati, si sono verificati casi di malore e incidenti e l’intervento dei soccorsi è risultato difficile e rallentato, così come l’accensione dei fuochi e falò ha fatto registrare problematiche di sicurezza pubblica e privata. Da qui il divieto non solo di accendere i fuochi ma anche di caricare eventuale materiale combustibile da utilizzare. L’ordinanza è in vigore dalle ore 8 di mercoledì 14 agosto e sino alle ore 8 del 15 agosto. In caso di violazione di quanto previsto dal provvedimento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura ridotta, per € 200,00 (Euro Duecento/00) ai sensi dell’art. 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

AUTORE. Redazione