“Diritti da Vivere-50 anni di UNICEF Italia”, lo spettacolo di beneficienza realizzato dal Comitato Provinciale per l’Unicef di Trapani, con il patrocinio del Comune di Gibellina si svolgerà Sabato 11 maggio alle ore 17:30 presso Sala Agorà “Leonardo Sciascia” a Gibellina. Il ricavato sarà devoluto interamente all’UNICEF per la campagna “Emergenza Bambini a Gaza” dove, a causa del conflitto armato, i bambini e gli adolescenti vivono in condizioni disperate. L’ultima drammatica ondata di violenza scoppiata a Gaza, in seguito all’attacco del 7 ottobre contro i civili israeliani, ha aggravato un’emergenza mai risolta. I bambini di Gaza non hanno colpa. Unicef lancia un appello umanitario chiedendo un cessate il fuoco umanitario e chiede aiuto per raggiungerli tutti con interventi salvavita.

L’iniziativa di beneficienza si inserisce tra le attività programmate e organizzate dal Comitato Provinciale per l’Unicef di Trapani per il Cinquantesimo Anniversario di Unicef Italia che cade nel 2024

L’evento presentato da Lilia Barbiera, inizialmente, prevede i saluti istituzionali delle autorità presenti: il Sindaco Salvatore Sutera, il Vicesindaco Francesca Barbiera, il dirigente scolastico Salvino Amico, il Vicepresidente ANCI Sicilia Leonardo Spera e l’ Assessore dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Sicilia Mimmo Turano. La partecipazione, inoltre, della Presidente provinciale Mimma Gaglio, il Presidente regionale Unicef Vincenzo Lorefice e la Presidente nazionale Unicef Italia Carmela Pace.

Canti, danze, poesie, video, brani di musica classica, coreografie, performance artistiche e musicali si alterneranno durante gli interventi dei relatori : Antonio Barone- Direttore della Rotta dei Fenici e Responsabile provinciale Scuola UNICEF;Vincenzo Fiammetta direttore del Museo delle Trame Mediterranee, Filippo Landi, giornalista e scrittore invierà un videomessaggio. Testimonianze queste di chi, a diverso titolo, agisce o ha agito educando ai valori della solidarietà e fratellanza, in un’ottica di convivenza pacifica tra popoli di cultura diversa.

Durante lo spettacolo si esibiranno: ASD The Academy , scuola di Musical e arti performative di Trapani diretta da Maria Cristina Lucido; un coro formato dagli alunni della scuola primaria di Gibellina dell’Istituto comprensivo G. Garibaldi/G.Paolo II, che sarà diretto dai docenti Gero Termini e Giusi Calderaro e un gruppo di studenti della Scuola secondaria di primo grado dello stesso Istituto. Canterà , anche, il soprano Enza Ienna accompagnata dal maestro Franco Giacomarro e il poeta- scrittore Salvatore Capo reciterà una poesia sulla pace.

I Partner e i sostenitori dell’evento sono: le Presidenti e le socie delle sezioni FIDAPA della provincia di Trapani: Gibellina, Salemi, Campobello di Mazara, Alcamo, Trapani, Paceco, Castelvetrano, Partanna, Mazara del Vallo e Marsala.

I Presidenti e i soci del club service Kiwanis Divisione Sicilia 7: Trapani Saturno, Elimo Paceco, Alcamo, Erice, Castelvetrano e Trapani. La Divisione Scilia 7 del Kiwanis sarà rappresentata dal Luogotenente Giuseppe Alletto. Interverranno, anche, i Dirigenti scolastici di Scuola Amica Unicef: Maria Rosa Barone, Salvatore Sibilla, Giovanna Ditta, Anna Vania Stallone, Giovanni Lentini e Maria Laura Lombardo. Scuola Amica Unicef è il progetto che, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ogni anno Unicef Italia/Trapani porta avanti nelle scuole per promuovere e far conoscere la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. L’evento si arricchisce della presenza di Maya Stratulea, maratoneta internazionale, che testimonierà come grazie ad Unicef ha trovato la forza e il coraggio per affrontare le numerose avversità della vita nonché presenterà il suo libro “Maya. La mia corsa a piedi nudi”. accompagnata dal giornalista Nicola Augugliaro.

Per informazione rivolgersi a Comitato provinciale per l’UNICEF di Trapani inviando una mail ai seguenti indirizzi comitato.trapani@unicef.it o d.gaglio@unicef.it.

AUTORE. Comunicato Stampa