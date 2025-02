“Ogni salma avrà una sepoltura”. È l’impegno che si assume Italgeco, che a Castelvetrano si è aggiudicata i servizi cimiteriali collegati al progetto di ampliamento del cimitero. “Nel rispetto della legge e dei defunti – dichiarano dalla società –, stiamo accelerando l’iter per le estumulazioni: entro il 20 febbraio inizieremo le estrazioni. Grazie alle estumulazioni e alle nuove aree interne individuate dal Comune potremo iniziare a dare una sepoltura dignitosa alle bare depositate nella chiesetta.

Comprendiamo lo stato d’animo delle famiglie, ma a loro chiediamo di avere un po’ di pazienza: operiamo a Castelvetrano da appena 6 settimane e stiamo risolvendo problemi che si trascinano da anni, aggravati da difficoltà burocratiche, logistiche e tecniche”. La gestione è resa complessa da un dato oggettivo e incontrovertibile: al cimitero non ci sono più loculi. “Con queste condizioni di partenza – fanno notare dalla Italgeco – è irrealistico attendersi miracoli. È importante, invece, riconoscere che la situazione è critica e che le soluzioni, quelle vere, richiedano tempo. L’emergenza rientrerà del tutto solo quando si aprirà il cantiere e inizieremo i lavori di ampliamento, con la costruzione dei primi loculi dei 720 previsti”.

Per ampliare il cimitero saranno investiti circa 1,8 milioni di euro, dei quali, però, neppure un centesimo peserà sul bilancio del Comune. I lavori saranno finanziati attraverso l’istituto del project financing, la formula più diffusa in Italia di partenariato pubblico-privato, in virtù della quale all’ente di Piazza Umberto I spetterà solo l’onere del controllo. Dovrà essere la concessionaria a reperire le risorse per realizzare i manufatti e a gestire l’opera per il tempo necessario a recuperare il capitale investito. “Nonostante i problemi ereditati – concludono dalla società –, con la collaborazione delle istituzioni locali e dei cittadini, siamo certi di poter raggiungere tutti gli obiettivi indicati nel contratto di concessione”.

AUTORE. Redazione