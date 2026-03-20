Mentre si apprende che martedì 24 marzo sarà effettuato il sopralluogo dei tecnici della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche sulla diga Trinità a Castelvetrano, gli agricoltori del comprensorio hanno annunciato per domani mattina (sabato 21) un sit-in pacifico presso l’invaso. A organizzarlo sono “I guardiani del territorio” che hanno rivolto l’appello a partecipare a tutti gli agricoltori del comprensorio: «l’acqua scorre via, il territorio ha sete» è lo slogan che accompagna l’invito a esserci. Per “I guardiani del territorio” la situazione è «inaccettabile – scrivono – perché i lavori di adeguamento sono stati completati e ancora non si concede di accumulare l’acqua sino a 64 metri». Attualmente il limite concesso è 62 metri e l’acqua in eccesso è stata sversata a mare. Un «paradosso» dicono “I guardiani del territorio” che chiedono al Ministero (proprietario della struttura) di concedere l’ok a 64 metri. Sulla diga da pochissimo sono stati completati i lavori prescritti proprio dal Ministero: alcuni sono stati realizzati dall’ufficio dighe della Regione, altri, invece, dalla Protezione civile.