Lo scorso settembre diede fuoco alla sua compagna Anna Elisa Fontana che morì poco dopo, ora la Procura di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio per Onofrio Bronzolino che, secondo l’ipotesi accusatoria, lo scorso settembre, a Pantelleria, avrebbe cagionato la morte della sua compagna. L’attività d’indagine, articolatasi principalmente nell’acquisizione delledichiarazioni di familiari e di persone vicine alla coppia, ha consentito, allo stato, di accertare che il Bronzolino avrebbe agito con premeditazione – avendo minacciato esplicitamente la compagna di darle fuoco nei giorni precedenti al fatto – ed a causa di un’esagerata e ingiustificata gelosia. Il delitto di omicidio è contestato, quindi, con le circostanze aggravanti della premeditazione, della crudeltà e dei motivi abietti e futili, nonché delle ulteriori circostanze della commissione del fatto nei confronti della convivente more uxorio e in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto emerso, infatti, nel periodo compreso tra l’inizio del 2022 e settembre 2023, il Bronzolino avrebbe maltrattato la compagna, con continue aggressioni, insulti e minacce, fatti per i quali la vittima non aveva mai sporto querela, né richiesto interventi delle Forze dell’ordine. L’altro ipotizzato delitto contestato al Bronzolino è quello di aver cagionato, al fine di commettere l’omicidio, l’incendio dell’appartamento in cui è avvenuto il fatto criminoso.

AUTORE. Redazione