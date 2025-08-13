“Si è concluso positivamente il concorso per il reclutamento di dieci unità mediche, specialisti area emergenza, bandito dall’Azienda Sanitaria provinciale di Trapani. Hanno accettato di far parte della nostra squadra un medico specializzato e nove specializzandi, energie nuove nelle aree di emergenza per i Pronto soccorso dei nostri ospedali”. Lo comunica il Commissario straordinario dell’ASP Trapani, Sabrina Pulvirenti.

Il direttore sanitario aziendale, Danilo Greco, disporrà le assegnazioni nei vari presidi ospedalieri, in ordine alla graduatoria e alle esigenze delle linee di emergenza urgenza a Trapani, Marsala, Pantelleria, Castelvetrano, Mazara del Vallo ed Alcamo. “Il potenziale di crescita degli specializzandi è noto – aggiunge Pulvirenti – poiché vengono coinvolti in processi assistenziali complessi di emergenza urgenza, avendo sempre validi tutor che mostrano la strada più efficace per prendere in carico il paziente. Nessuno è lasciato solo, nessuno viene lasciato indietro”.