Diaverum festeggia 35 anni di attività, un traguardo che coinvolge anche Castelvetrano, dove la realtà sanitaria è presente con il proprio centro di nefrologia e dialisi e rappresenta un punto di riferimento per numerosi pazienti del territorio. Trentacinque anni che l’azienda sintetizza attraverso quattro parole: persone, impegno, innovazione e cura. Un anniversario che Diaverum sceglie di condividere con professionisti, collaboratori, partner e soprattutto con i pazienti che quotidianamente si affidano alle strutture del gruppo.

Anche CastelvetranoSelinunte.it negli anni ha avuto modo di raccontare alcune delle iniziative e delle storie nate all’interno del centro castelvetranese sotto la direzione sanitaria del Dott. Giuseppe Buscaino. Nell’ottobre del 2024 l’ambulatorio di nefrologia e dialisi Diaverum di Castelvetrano aveva promosso il Patient Education Day, una giornata interamente dedicata alle persone sottoposte a dialisi e ai loro familiari. L’iniziativa era stata pensata non soltanto per fornire informazioni sulle terapie, ma anche per affrontare aspetti importanti della quotidianità dei pazienti, dall’alimentazione alla gestione dei farmaci, fino al sostegno emotivo.

Ma dietro un centro sanitario ci sono soprattutto le persone e i rapporti che possono nascere durante percorsi terapeutici spesso lunghi e impegnativi. Nel 2020 il nostro giornale aveva raccontato, ad esempio, la particolare amicizia tra Lillo Zito, infermiere del centro Diaverum di Castelvetrano, e Francesco, un paziente dializzato di 75 anni che viveva da solo a Triscina. Un rapporto nato durante le sedute di dialisi e diventato qualcosa che andava oltre la semplice relazione tra operatore sanitario e paziente.

Storie che raccontano anche la dimensione umana di una terapia come la dialisi, che accompagna con regolarità la vita di chi deve sottoporvisi. Il 35° anniversario di Diaverum diventa così anche l’occasione per riconoscere il lavoro quotidiano di medici, infermieri e collaboratori e il rapporto costruito negli anni con i pazienti e le loro famiglie. «35 anni fatti di persone, impegno, innovazione e cura», sottolinea l’Ing. Mario Iannone, Operations Area Manager Sicilia, annunciando l’avvio dei festeggiamenti. Un compleanno che guarda alla strada percorsa ma, soprattutto, alle nuove sfide della cura e dell’assistenza dei pazienti nefrologici.