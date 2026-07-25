Tre appuntamenti, al tramonto e all’alba, con un parterre prestigioso di attori, per il festival teatrale di Monte Adranone “Lucciole e silenzio”, coordinato da Costanza Amodeo. Nel sito archeologico a quasi 1.000 metri d’altezza, gli spettacoli andranno in scena il 7 e 8 agosto e il 18 agosto. Si comincia il 7 agosto, come di consueto al tramonto, alle 19,30, con il debutto in Sicilia de “Lo stupro di Lucrezia”, celebre poemetto di William Shakespeare affidato all’interpretazione artistica della coppia Galatea Ranzi e Stefano Santospago, con la regia di Marcello Cava, voce narrante Pietro Faiella e musiche dal vivo di Felice Zaccheo. L’8 agosto si replica all’alba (ore 5.45). La rassegna “Lucciole e silenzio” 2026 si chiuderà con il terzo appuntamento dal titolo “Dormono sulla collina” in scena martedì 18 agosto sempre al tramonto (ore 19,30). Lo spettacolo, scritto da Barbara Gizzi e diretto da Massimo Cimaglia, che lo interpreta insieme a Marco Maggio, si ispira all’antologia di Spoon River di Edgar Lee Master e alle canzoni di Fabrizio De Andrè raccolte nell’album “Non al denaro non all’amore né al cielo”, un omaggio ai versi di Lee Master. Per info e biglietti: www.teatrolidea.it e www.liveticket.it. Biglietti: spettacoli al tramonto 15 euro, all’alba 10 euro.