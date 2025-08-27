Quarant’anni dopo le avventure nel campionato nazionale di pallavolo maschile di serie A/2, i giocatori del Volley Club Campobello di Mazara si sono dati appuntamento per una divertente ed emozionante reunion nel ricordo dei successi conseguiti nei parquet di pallavolo della penisola.

Il Volley Club Campobello di Mazara negli anni ’80, sotto l’oculata dirigenza degli Avvocati Gino e Giuseppe Pantaleo e sotto la sapiente guida degli allenatori Valentino Renda, Avram Topusov e Alberto Roitman, ha conseguito nell’anno 1983/1984 l’ottavo posto in classifica nel campionato nazionale di volley maschile di serie A/2 e nell’anno 1984/1985, addirittura, il quinto posto della stessa classifica.

Gli ex atleti che hanno partecipato all’incontro sono: Aldo Leone, Enzo Mangiaracina, Giampiero Mauro, Paolo Perricone, Salvatore Perrone, Gianfranco Lucentini, Tonino Sinacori, Giovanni Fasulo ed il capitano Simone Tramuta. Assenti giustificati e per alcuni nel loro ricordo: Avram Topusov, Todor Kolev, Jorge Cannestracci, Luis Laudonio, Matteo Asaro, Vito Basone e Nino D’Amico. La reunion si è chiusa con una promessa, non si esclude un ritorno.