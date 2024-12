I Carabinieri della Stazione di Trapani hanno denunciato per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento un trapanese classe 1983. Il 41enne sarebbe il responsabile di almeno 6 distinti furti messi a segno durante l’estate scorsa nei pressi della spiaggia di San Giuliano sul Lungomare Dante Alighieri a turisti stranieri e italiani in vacanza a Trapani. L’uomo dopo essersi impossessato di effetti personali e portafogli delle vittime sarebbe riuscito ad effettuare prelievi e pagamenti dalle carte di credito per alcune miglia di euro.

AUTORE. Redazione