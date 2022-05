ASCOLTA L'ARTICOLO

Intervenire su due livelli: «Uno d’emergenza per mettere in sicurezza l’attuale impianto e l’altro sull’opportunità o meno di continuare a investire su questo depuratore oppure collegare la rete a pompe di sollevamento verso il nuovo impianto che sta sorgendo a valle». Così l’onorevole regionale M5S Giampiero Trizzino stamattina, al termine della visita al depuratore comunale di Marinella di Selinunte. Il deputato è stato invitato dal sindaco pentastellato Enzo Alfano. Il sindaco, proprio qualche settimana addietro, durante l’incontro “La primavera della Valle del Belìce” aveva lanciato un grido d’aiuto anche ai giornalisti: «Aiutateci a tenere alta l’attenzione sul problema del depuratore». L’impianto, negli anni, ha rischiato di franare e le piogge dell’inverno scorso hanno causato la rottura della conduttura di acque bianche che dalla zona che si affaccia sul fiume Belìce arriva sino al depuratore. L’onorevole Trizzino ha convocato, per la prossima settimana, un incontro istituzionale a Palermo, alla presenza del sub Commissario per le fognature e il Commissario per il rischio idrogeologico.

AUTORE. Max Firreri