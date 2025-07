Si terrà giovedì 31 luglio, ore 11, nell’aula consiliare del Comune di Castelvetrano la riunione con tutti i sindaci e presidenti dei consigli comunali del comprensorio per la questione legata al depotenziamento dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. La riunione è stata convocata dal sindaco Giovanni Lentini e dal presidente del consiglio comunale Mimmo Celia. Si discuterà della nuova bozza della rete ospedaliera della Regione Siciliana. Il depotenziamento dell’ospedale di Castelvetrano è definito «inaccettabile» da parte del sindaco Lentini e dal presidente del consiglio Celia. Sarà, inoltre, illustrata la proposta condivisa da parte degli enti locali della Valle del Belìce per il rafforzamento e la rifunzionalizzazione dell’ospedale di Castelvetrano, affinchè diventi un punto di riferimento strutturato ed efficiente per le esigenze sanitarie di un ampio bacino di popolazione. «Sarà un momento di confronto e di proposta per costruire, insieme, una sanità più vicina ai cittadini e ai territori», spiegano Lentini e Celia.

