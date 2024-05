E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per maltrattamenti nei confronti della moglie, l’uomo che ieri si è reso protagonista di un’aggressione verbale nei confronti della consorte nei pressi della chiesa di San Domenico a Castelvetrano. L’uomo è residente a Partanna e, secondo quanto hanno potuto ricostruire i carabinieri, è arrivato a Castelvetrano in macchina insieme alla moglie. Un primo diverbio sarebbe nato in auto, poi la donna è uscita e si è diretta verso la farmacia che si trova in piazza Regina Margherita per chiedere aiuto mentre l’uomo la seguiva. Poi ha trovato riparo all’interno della chiesa di San Domenico che era aperta per le visite. Quando sono arrivati i carabinieri l’uomo, che avrebbe continuato ad aggredire verbalmente la moglie, si è scagliato contro i militari che per bloccarlo hanno dovuto utilizzare il taser.

AUTORE. Redazione