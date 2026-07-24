Sold out vicino per la data del “SICILIA BEDDA TOUR” di DELIA al Parco Archeologico di Selinunte il 02 Agosto 2026 in occasione di ARCHEA MUSIC FESTIVAL evento organizzato dalle società di produzione Record e Futuris in collaborazione con il Comune di Castelvetrano e Parco Archeologico di Selinunte. Sono rimasti ormai pochissimi biglietti sui circuiti ticketone e ticketsms.

Un successo immediato e travolgente, con sold out registrati in tempi record nelle principali città italiane come Milano, Torino, Roma e Palermo. Le date di Roma e Palermo sono state addirittura raddoppiate e un appuntamento speciale anche al Teatro Antico di Taormina.

Il “SICILIA BEDDA TOUR” rappresenta molto più di una tournée: è un racconto identitario, un viaggio emotivo che affonda le radici nella sua Sicilia e si proietta verso una dimensione contemporanea, tra folk e cantautorato moderno.

Tra le ultime uscite, il singolo “Al mio paese”, realizzato insieme a Serena Brancale e Levante, ha già conquistato tantissime persone, consolidando ulteriormente il posizionamento artistico di DELIA e ampliando il suo pubblico.

Un percorso che ha già trovato un’importante consacrazione anche sul palco del Festival di Sanremo, dove DELIA ha partecipato come ospite alla serata delle cover condividendo il palco con Serena Brancale e Gregory Porter per interpretare il brano “Bésame Mucho”, dimostrando ancora una volta versatilità, presenza scenica e credibilità artistica.

Con il “SICILIA BEDDA TOUR”, DELIA sta confermando il suo successo, sera dopo sera, davanti a teatri pieni e a un pubblico che in lei riconosce una voce autentica, intensa e necessaria.