Democristiana era e democristiana rimane. La bufera giudiziaria che ha travolto il segretario nazionale (dimissionario) della DC Totò Cuffaro non fa spostare di un millimetro la posizione dell’assessora comunale Rosalia Ventimiglia. Posizione politica che, anni addietro, l’ha vista componente della dirigenza nazionale del partito, posto che continua ancora oggi a occupare. Il chiacchiericcio politico ha messo in discussione la posizione della Ventimiglia all’interno della Giunta. In consiglio comunale, ieri mattina, l’assessora ha voluto esprimere pubblicamente e in un luogo istituzionale la propria posizione: «Resto una democristiana convinta, i valori e le idee sono indiscutibili», ha detto l’assessora. «La giustizia farà il suo corso e io fiduciosa ne attenderò gli esiti, nel frattempo continuo a lavorare per il mio territorio con la determinazione e l’abnegazione che mi contraddistinguono», ha chiarito l’assessora dello scudocrociato. «Politica come servizio e non come opportunità personale», ha specificato la Ventimiglia, pronto a ribadire che rinnega «ogni forma di violenza verbale, fisica, psicologica, sui social e di discriminazione per colore, razza, religione e pensiero politico».

La DC, anche se ufficialmente alle scorse amministrative non ha presentato il simbolo, sostiene il sindaco Giovanni Lentini. In Giunta c’è l’assessora Rosalia Ventimiglia, in consiglio comunale Mimmo Celia e Salvatore Stuppia fanno parte del partito.