È stato trasportato al Trauma center di Villa Sofia di Palermo Davide Franchina, il giovane castelvetranese di 27 anni che stamattina è rimasto coinvolto in un incidente autonomo sulla Sp81, nei pressi del kartodromo di Triscina. La prognosi sulla vita rimane riservata. Quando il giovane è stato soccorso dagli operatori del 118, le sue condizioni sono apparse gravi. Giunto al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, a Franchina gli sono stati riscontrati la frattura di 9 costole, focolai contusivi emorragici alla testa e altri traumi ad alcuni organi interni. Il 27enne in sella alla propria moto enduro, per cause che sono ancora al vaglio della Polizia municipale, avrebbe perso il contro del mezzo a due ruote finendo contro un albero. Al momento dell’incidente il giovane indossava regolarmente il casco.

AUTORE. Redazione