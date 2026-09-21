«Ho sempre avuto un interesse curioso verso le bande musicali. Ricordo che da bambina, quando passavano sotto casa per una processione, correvo sul balcone per ascoltarle». Lo ha confessato Daria Biancardi, la cantante soul che ieri sera, per la prima volta nella sua carriera artistica, ha suonato insieme a una banda musicale di paese. Nell’ambito di Gibellina Capitale dell’arte contemporanea all’auditorium “Agorà” di Gibellina si è tenuto il concerto “Oltre la banda”, col complesso bandistico “Gioacchino Rossini” (diretto da Rosario Rosa) che ha suonato con Daria Biancardi. Auditorium strapieno di pubblico, con tutti i posti esauriti, per un concerto durato un’ora e un quarto: la Biancardi e l’orchestra hanno interpretato brani di Mina, Whitney Houston e Aretha Franklin con qualche “fuori programma” graditissimo dal pubblico.

«Un’esperienza straordinaria per tutti noi – ha detto Rosario Rosa, direttore del complesso bandistico che mette insieme musicisti di Gibellina e Salemi – occasione di “contaminazioni” fra la nostra tradizione bandistica e nuovi linguaggi musicali quali quelli soul e blues che Daria interpreta in maniera unica. È bastato solo un giorno di prove per portare in scena questo concerto che, speriamo, sia il primo di una lunga serie».