La danzatrice paralimpica Giusy Barraco si è qualificata per partecipare al campionato mondiale di danza paralimpica che si terrà il prossimo novembre in Slovacchia. La qualificazione è avvenuta al campionato internazionale che si conclude oggi a Oristano, in Sardegna. Per due giorni la Barraco, col suo ballerino Giovanni Paladino, si è esibita conquistando 16 punti nella specialità free style e il secondo posto (argento) per la danza standard (con 5 esibizioni). Giusy Barraco da febbraio è componente della squadra italiana di danza paralimpica ma ha iniziato a praticare questa disciplina 4 anni addietro frequentando la “Dancing for a dream” di Sara Messina Denaro e Mario Cecinati. Prima della danza l’atleta 45enne originario di Petrosino ha praticato nuoto, diventando pluricampionessa della specialità paralimpica. «Entrare nella Nazionale a febbraio e ora accedere ai mondiali è per me un sogno che si realizza – spiega Giusy Barraco – pensavo che mai potessi arrivarci e, invece, oggi mi sento felice e realizzata».

AUTORE. Redazione